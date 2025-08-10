サッカーの元パレスチナ代表で、「パレスチナのペレ」として親しまれた男性が、ガザ地区でイスラエル軍の銃撃を受け死亡したことがわかりました。【映像】生前のオベイドさんの試合中の姿パレスチナのサッカー協会は、スレイマン・アル・オベイドさん（41）が6日にガザ地区南部で銃撃を受け死亡したと明らかにしました。イスラエル軍が支援物資を待つ人々を標的にした際に犠牲になったとしています。アル・オベイドさんはパ