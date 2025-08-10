8月15日、日本は終戦80年という節目を迎える。これまで戦後50年には村山富市氏、60年には小泉純一郎氏、70年には安倍晋三氏と、当時の総理たちが国政の重要事項に関する公式見解「談話」を発出してきた。談話は閣議決定を経て発出されるもので、村山氏は植民地支配と侵略を認め、反省やお詫びの気持ちを表明。小泉氏はこの内容を踏襲すると、安倍氏は侵略・お詫びを引き継ぐとともに平和への貢献、未来への展望を語った。【映像