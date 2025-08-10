2024年2月、結婚会見時（写真：AP／アフロ）大谷翔平選手の元通訳、水原一平が起こした犯罪についてのテレビドラマ企画が、いよいよ実現しそうだ。業界サイト「Variety」が最近報じたところによれば、本契約はまだながら、アメリカのStarzで放映、配信される方向で進んでいるとのこと。企画が発表されたのは、昨年春。ドラマを製作するLionsgate Televisionの会長ケビン・ベッグスは、今年5月にも「このプロジェクトは売れました。