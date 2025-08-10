サッカーＪ２・いわきＦＣの新スタジアム計画を巡り、小名浜港（福島県いわき市）の整備候補地が津波の浸水想定区域内となっていることに、専門家から懸念の声が上がっている。市は小名浜港への整備を前提に街づくりを進める方針で、整備には津波避難対策の徹底が求められそうだ。（矢牧久明）候補地は水族館「アクアマリンふくしま」付近の県有地約２・８ヘクタール。いわきＦＣを運営するいわきスポーツクラブが今年３月に発