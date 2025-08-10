シンガー・ソングライターの伊東歌詞太郎が9日、大阪城音楽堂・野外ステージでフリーライブ『猿楽』を開催した。【写真】歴史あるステージ！盛り上げる伊東歌詞太郎三連休初日の開催であり、大渋滞に巻き込まれ開演時間に間に合わないというハプニングも。事前に再告知された時間ぴったりに到着し、車から降りてそのままステージに登場した伊東は「お盆3連休初日、大渋滞を予想して早朝出発に出発したのですがそこにさらにトラ