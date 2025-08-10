キャンプでの「暗さ」は、その日だけですが、避難生活での「暗さ」は毎日です。避難所は消灯時間が過ぎると避難口誘導灯以外はほぼOFF。自宅避難、車中避難でも照明はOFFにします。防災キャンプでは暗い生活を体験して「その不便さ」「不安感」を知り、「対策」を考えましょう。暗さを学ぶ キャンプで「不便」を感じるのは「暗さ」です。夕食を作り終わり「さぁ食べよう」という頃に暮れ始め（これはこれでいい雰囲気）