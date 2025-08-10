韓国の大学が、山登りが得意な生徒を対象に奨学金を渡すという。ソウル大学校によるこのユニークな奨学金「ミサン・マウンテン・ハイキング・スカラシップ」は募集人数70人、7月8日から18日までの期間に1400人が応募しており現在審査中だ。 【写真】合成みたいエベレストをバックに現地から選挙演説 2025年末までに3つの山に登頂した者には216ドル（約3.2万円）、6つの山に登頂した者には最大540ドル（約8万円）の奨