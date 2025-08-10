三島食品と給食調理会社のミツオは7月22日、岐阜県の介護施設で食育イベントを開催した。「赤しそドリンク ゆかり」を用いた演劇『赤しそずきんちゃん』とマジック、コンサートを披露し、施設利用者約50人を笑顔に変えて、暑い夏を吹き飛ばした。三島食品が給食調理会社や介護施設と連携して食育イベントを行うのは初めて。高齢者の低栄養やフレイル(心身の虚弱)が社会課題になる中、食事提供にとどまらないコラボレーションで付加