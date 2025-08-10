元お笑いコンビ・和牛の水田信二が3日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。フットボールアワー・後藤輝基の言葉に感嘆したエピソードを明かした。水田信二○「仕事を選り好みしていいのか」と葛藤テレビの仕事について、「相当嫌じゃなかったら受けてる」と話したエバース・佐々木隆史に、「最初はそれでええよな」と返した水田。続けて、コンビ時代を振り返り、「どうしても嫌な仕事が多いか