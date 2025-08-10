¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¹ñ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É²¤½£³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï9Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤äÆÈÎ©¡¢ÎÎÅÚÊÝÁ´¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ´¤­¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£