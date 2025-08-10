◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が１４日（日本時間１５日）にオクラホマで行われるマイナー３Aの試合でリハビリ登板することを９日（日本時間１０日）、ロバーツ監督が明かした。投球回数の目安については「おそらく３イニングになると思います。それが現時点での段階で