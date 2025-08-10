◇米男子プロゴルフツアープレーオフ第１戦フェデックス・セントジュード選手権第３日（９日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われ、前年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は前日未消化の３ホールを回った第２Ｒは６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０で通算１アンダー３８位。第３Ｒは３バーディー、２ボギーの６９で２アンダー３８位のまま最終日