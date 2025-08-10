今日10日は大雨エリアが広がり、九州から東北で梅雨末期のような大雨に警戒が必要。山口県・福岡県・佐賀県・長崎県は明日11日朝にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒してください。梅雨末期のような気圧配置今日10日は前線が日本海や東北付近まで北上し、前線上の低気圧は今夜には九州北部付近に進むでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、前線から少し離れ