シトロエンオーナーが集うイベント、再びステランティス・ジャパンは、シトロエン車のオーナーが集うイベント『シトロエニスト・ランデヴー・オーナーズ・フェスティバル2025（Citroenist Rendez-vous OWNERS’ FESTIVAL-2025）』を10月5日に岐阜県の『高山市位山交流広場〜モンデウスパーク〜』で開催することを発表、参加登録の受付を開始した。【画像】2023年の『シトロエニスト・ランデヴー』の模様をAUTOCARイベントレポート