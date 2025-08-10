Xユーザーのナオとフータさん（@i3n7ppc2Vc63125）は、茶白の男の子2匹と暮らしています。元保護猫のナオくんとフータくん。ふたりとも、家の敷地内で偶然出会ったことがきっかけでした。【写真】こんなに優しい距離感ある？ぴったり寄り添う兄弟猫に胸がギュッとする2010年の夏、庭から子猫の鳴き声が聞こえてきました。飼い主さんが外に出てその声の主を探すと、子猫が足元にやって来てスリスリーーそうして甘えて来たその子こ