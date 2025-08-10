私（ナオ、30代）と夫（タカトシ、30代）は結婚後、5階建てのマンションで新生活を始めました。そのうち息子（ユウタ、年中）が生まれ、マンションでの生活は今年で6年目になります。わが家の両隣もお子さんのいる家庭で、会えば気軽に立ち話ができる仲です。このマンションには管理人さん（ミカミ、40代女性）が常駐しているため、不審者が入る心配もありません。私はこれまで安心して暮らしていたのですが、戸惑うことが起きまし