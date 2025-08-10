「まち子 子供 よろしく」―。最愛の夫がのこした“最後の手紙”を受け取った谷口真知子さん。夫の正勝さん(当時40歳)は40年前の日航ジャンボ機墜落事故で亡くなりました。“いつか日本航空の人たちに直接、事故のことを伝えたい”そう願い続けてきた真知子さんが今年7月、初めて日本航空の新入社員たちに向けて講演を行いました。「40年がたった今でさえ、会いたい 声を聞きたい」念願だった場所で、40年分の思いを伝える遺族の姿