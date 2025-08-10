「中日２−０広島」（９日、バンテリンドーム）オレンジ色のバットで剛腕たちに食らいついた。広島・前川誠太内野手が３打席目に高橋宏から中前打を放ち、３試合連続安打をマーク。「とにかくランナーを進めようと思って打席に入りました。三振だけはしないように思い切って振りました」と対応力の高さをアピールした。前日から打順を二つ上げ、「６番・二塁」で２試合連続スタメン。七回１死一塁で右腕のカットボールを中前