¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸áÁ°3»þ¤¹¤®¡¢²¼Ìî»ÔÌô»Õ»û¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬Á°Êý¤Ë¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ë¸å¤í¤«¤éÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö