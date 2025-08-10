◆第９８回アーリントンミリオン・米Ｇ１（現地時間８月９日、コロニアルダウンズ競馬場・芝２０００メートル、良）１９８１年に世界初の賞金総額１００万ドルの競走として始まったＧ１に７頭が出走し、昨年のケンタッキーダービー馬で、今回が初めての芝挑戦となったミスティックダン（牡４歳、米・ケネス・マクピーク厩舎、父ゴールデンセンツ）は４着に終わった。ブライアン・ジョセフ・ヘルナンデスＪｒ．騎手とのコンビで、