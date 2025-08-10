言うまでもなく、がむしゃらさは必要だ。重要な要素である。ただ、それを出し続けたからといって、クラブ史上初のJ２降格を回避できるのか――。35歳のベテラン守護神が興味深い提言を行なった。８月９日に開催されたJ１第25節で、18位の横浜F・マリノスが、16位の東京ヴェルディと敵地で対戦。勝てば暫定で降格圏を脱出できたものの、62分に谷口栄斗に奪われた一発により、０−１で敗れた。３連勝を逃すと同時に、１か月半