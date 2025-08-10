JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡ËÂç±«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¬»³¡¦Ê¡»³ÃÏ¶è¤Î±¿Å¾·×²è¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂç±«¤Î±Æ¶Á¡ÛÆÃµÞ¡Ö¤ä¤¯¤â¡×3¹æ½ü¤¯Á´Îó¼Ö¤¬½ªÆü±¿µÙJRÇìÈ÷Àþ¡¦É±¿·Àþ¡¦·ÝÈ÷Àþ¡¦°øÈþÀþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤ÇÆüÃæ¤«¤é½ªÆü±¿µÙ¤Ø¡Ú10Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡Û JRÇìÈ÷Àþ ¡ÚÇìÈ÷Àþ¡Û¡¦²¬»³±Ø～¿·¸«±Ø´Ö»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤éÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¿·¸«±Ø～ÊÆ»Ò±Ø´Ö°Ê²¼¤ÎÎó¼Ö¤òºÇ½ªÎó¼Ö¤È¤·¤Æ