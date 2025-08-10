台湾メディアの中時新聞網は9日、台湾人女優が日本で危うくぼったくり被害に遭うところだったとの情報を伝えた。記事によると、子役としてデビューし数々の作品に出演してきた女優のアン・リー（李淑禎）が8日、日本旅行での出来事をフェイスブックアカウントでシェアした。アン・リーはその日の夜、同行者含めみんな疲れていたため、ホテルに戻る途中のコンビニで食べ物を買っていこうとした。その時、ちょうど隣にたこ焼きを売っ