アマチュア落語家として高座に上がる尾形和哉弁護士＝2024年7月身近なリスクの話に耳を傾けてもらおうと、コンプライアンスや防災の題材を創作落語にして伝える弁護士がいる。企業法務を得意とするTMI総合法律事務所名古屋オフィスの尾形和哉弁護士（49）は、昨年からアマチュア落語家として高座に上がっている。イベント出演など活動の場を広げており「日本の話芸の強みを社会課題の解決に生かしたい」と意気込む。（共同通信＝