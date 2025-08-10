µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ3Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò»³¸ý»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û»³¸ý¸©¡¦»³¸ý»Ô¤ËÈ¯É½ 10Æü08:03»þÅÀÀ¾Éô¡¢ÃæÉô¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢10ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£²¼´Ø»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å10ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ60mm¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö10ÆüÄ«¢¢¹¿¿å·ÙÊó10Æü