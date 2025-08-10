アルゼンチンの自宅でお尻を出していた男性がGoogleに撮影され、ぼかしなしでストリートビューに掲載されてしまった件で、男性がGoogleを相手取って訴訟を起こしました。この裁判で、Googleは男性に賠償金を支払うよう命じられました。Man awarded $12,500 after Google Street View camera captured him naked in his yard in Argentina - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/man-naked-google-street-view-camera-awarded-125