チェルシー新加入の18歳エステヴァンがゴールを決めたイングランド1部チェルシーは現地時間8月8日、クラブ・ワールドカップから帰国後初の親善試合でドイツ1部バイエル・レバークーゼンと対戦し、2-0で勝利した。FWエステヴァン・ウィリアンのゴールが決勝点となり、終盤にはジョアン・ペドロが追加点を奪取。「シャープなパフォーマンス」でプレシーズンを好スタートさせたと英メディア「フットボール・ロンドン」が絶賛した。