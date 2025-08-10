Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤ÎÍÞÎ±¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢°ÖÎîÈê¤Ç¶¡²Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢µì¥½Ï¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶­¤Î²¼¡¢ÆüËÜÊ¼¤¬¶¯À©Ï«Æ¯¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ü¥ë¥·¥Á¡×¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À­¤È¤Î¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É ²ñÏÃ¤ÏÌë¤òÅ°¤·¤Æ³Ð¤¨¤¿¥í¥·¥¢¸ì¤Ç ¡ÚÀï¸å80Ç¯ ÂçÀÐ