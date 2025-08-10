これから迎える台風の季節。事前の備えが被害の軽減に直結する。株式会社AlbaLinkの運営する訳あり物件買取ナビはこのほど、全国の男女500人を対象に「台風対策で行っている家の備え」についてアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】これをやっておけば…後悔先に立たず 調査によると、台風が来るたびに「毎回対策を行っている」は38.6％で4割に満たず、「ときどき」が48.8％で最多だった。台風の強さや予想