「ヤイコ」の愛称で親しまれるシンガー・ソングライター矢井田瞳（47）がデビュー25周年を迎えた。今月20日には、約3年ぶりとなる13枚目のオリジナルアルバム「DOORS」をリリースする。同作に込めたい思いやこだわりを明かしつつ、25年を振り返った。そこには、ファンを含め自身に関わった全ての人への感謝があった。【川田和博】★全曲ギターソロなし約3年ぶりとなるアルバムは、バラエティーに富んだ10曲をラインアップ。アルバ