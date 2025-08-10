女優の柏木由紀子が９日、ＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に出演。１９８５年８月１２日の日航機墜落事故から４０年を迎える今年、事故の犠牲になった夫・坂本九さんへの思いを語った。事故後４０年経った今、坂本さんの墓前で「突然いなくなったりなんかしたら、いつまでも、やっぱり思いは同じだと思うので…。時間が解決するってことはないけど、誰にでも明日はあるというか悪いこと