ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NAC¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È20ËÜ¤È³Ê²¼¤ÎÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ @espnnl Ayase Ueda reageert snel en prikt knap raak: Feyenoord op 2-0 🇯🇵 #feyenoord #ueda #eredivisie ♬ origineel geluid - ESPN NL ¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ¡¢¥¹¥é