º£·î£²Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄê£¸²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»î¹ç¸å¤ËµÞÀ­¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿±ºÀîÂç¾­¤µ¤ó¡áÄë·ý¡á¤¬£¹Æü¸á¸å£±£°»þ£³£±Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡££²£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£Ê£Â£Ã¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶½¹Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ÀÂ­ÌÐÍø¤µ¤ó¤âµÞÀ­¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á£¸Æü¸á¸å£±£°»þ£µ£¹Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã