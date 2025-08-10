どんぶり一杯が２万円以上！旬を迎えているウニに異変が起きています。特にエゾバフンウニは記録的な不漁に見舞われていて、漁師や飲食店は頭を悩ませています。いま、海の中で何が起きているのでしょうか。 どんぶりいっぱいに盛られた鮮やかなオレンジ色のウニ。濃厚な甘みが特徴のエゾバフンウニです。しかし、その値段は…（百瀬記者）「余市町にあるウニ丼専門店にやってきました。中のメニューを見ますと、赤と書か