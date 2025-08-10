突然死の8割は血管異常による「健康血管」の「ピークは19歳」と、意外なほど早い。これを頂点に、あとは劣化へとすすんでゆくわけだが、何もしないで放置していると死のリスクは増大する。中高年に多い、自覚症状のない「突然死の約8割が血管の異常に起因する」からだ。狭心症や心筋梗塞、大動脈瘤などの「心血管疾患」、くも膜下出血脳梗塞といった「脳血管疾患」などで、いちどは死の淵に立った数多くの患者を、完治へと導いて