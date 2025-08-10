¡Ú¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç9Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎNAC¥Ö¥ì¥ÀÀï¤Ç1¡½0¤Î¸åÈ¾10Ê¬¤Ëº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¸åÈ¾37Ê¬¤ËÂà¤­¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Î¾®Àî¹Ò´ð¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤·¡¢5¡½0¤Î²÷¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¾®Àî¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º´Ìî¹ÒÂç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£