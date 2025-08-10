中国国家統計局が8月9日に発表したデータによると、7月のコア消費者物価指数（CPI）は前年同月比で回復を続け、生産者物価指数（PPI）は前月比で下落幅が縮まりました。7月には内需拡大政策は効果を奏し、CPIは前月比0．1％下落から0．4％上昇に転じ、前年同期比横ばいで、食品とエネルギー価格を差し引いたコアCPIは前年同期比0．8％上昇し、上昇幅は3カ月連続で拡大しました。季節的な要因に加え、国際貿易環境の不確実性の影響