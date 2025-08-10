サマースプリントシリーズ第４戦のＧIII CBC賞（中京・芝1200ｍ）が８月10日に行なわれる。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気はわずか１勝。２着と３着も１回ずつで、直近５年は一度も連対を果たしていない。一方で、伏兵の台頭が頻繁に見られ、６番人気以下の馬が過去10年で10回も連対を遂げている。「荒れる」傾向が強いレースで、中日スポーツの大野英樹記者もこう語る。「夏場のハンデ重賞らしく、ひと筋縄と