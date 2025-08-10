旅気分で英国文化を感じられる「英国展 日本橋三越本店 2025」が、8月19日（火）〜9月1日（月）の期間、東京・日本橋にある日本橋三越本店 本館7階 催物会場で開催される。【写真】桃がたっぷり！英国スタイルのパフェも■夏にぴったりな英国スイーツが集結今回PART1とPART2の2週に分けて開催される「英国展 日本橋三越本店 2025」は、英国の格式ある伝統や豊かな文化、洗練されたライフスタイルを五感で楽しむことができる