◆明治安田J1リーグ第25節川崎2―5福岡（9日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）今季から鹿島より加入した名古新太郎が、待望の移籍後初ゴールを含む2得点2アシストで敵地での大勝の原動力となった。自身も待ち望んだリーグ戦出場25試合目で迎えた2度の歓喜に「（得点への思いは）もちろん、ずっとありました。歯がゆい思いもありました。遅すぎたゴールでしたけど、勝利という形でまず終われてよかった」とうなずい