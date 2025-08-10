［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム16位の東京ヴェルディが８月９日、勝点７差で18位の横浜F・マリノスとホームで対戦。62分に谷口栄斗がヘッドで決勝点を叩き込み、オリジナル10同士の伝統の一戦「CLASICO」を１−０で制した。ヴェルディにとってどんな勝利になったのか。そもそも、このマリノス戦をどう捉えていたのか。CKの数は相手を圧倒的に上回る15対４を記録したなか、セットプレーのキッカ