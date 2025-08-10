8ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÂç±«¤Ç°¨ÎÉ»Ô³÷À¸Ä®¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·ÅÝ²õ¤·¤¿½»Âð¤Ë½»¤à30Âå¸åÈ¾¤Î½÷À­£±¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¸áÁ°6»þ47Ê¬¤Ë¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é½÷À­¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬À¸Â¸¤È¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£