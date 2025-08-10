◇明治安田Ｊ２リーグ長崎２−１札幌（９日・ピーススタジアム コネクテッド バイ ソフトバンク）北海道コンサドーレ札幌が終了間際の失点で、逆転負けを喫した。アウェー・長崎戦は前半１８分、ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）の左ミドル弾で先制。１―０で折り返すも、後半１４分に高嶺が負傷退場すると劣勢に。同２３分に追い付かれると、同アディショナルタイム（ＡＴ）７分に勝ち越し点を許し、１―２で敗れた。高嶺に加え、Ｇ