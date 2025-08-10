ただ眠るだけじゃない クマの冬眠の秘密 冬眠中も衰えない特殊な身体構造 アメリカクロクマは、雪が積もる前に落ち葉や土でつくった巣穴に潜り込み、数カ月にわたって飲まず食わずの生活に入ります。いわゆる冬眠です。クマ科のうち、冬眠するのはアメリカクロクマと寒冷地にすむヒグマ、ツキノワグマだけ。また、ホッキョクグマのうち、妊娠したメスだけが出産のために巣ごもりします。 クマの冬眠は「クマ型冬眠」と呼ばれる