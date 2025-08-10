便秘の解消には「ぐっすり眠る」ことが大切だという（写真：Luce／PIXTA）年を取ると大腸のぜん動運動が低下するため、便秘に悩まされる人が増えてきますが、犀星の杜クリニック六本木院長の川本徹氏によれば、「消化器の不調でいらっしゃる患者さんは、たいてい睡眠不足」だそうです。本稿では、一見、無関係そうに思える「睡眠」と「排便」がどのように関係しているのかを、川本氏の著書『コンパクト版結局、腸が9割名医が教