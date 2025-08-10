大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。8月9日（土）に放送された第5話では、優我と花が、大好きなシャチへの思いを熱弁する場面が。自然と饒舌になる2人の勢いに、思わずクスッときてしまう一幕となっていた。【映像】優