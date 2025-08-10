今回は、子供が夏休みの間、夫が育児戦力外すぎて離婚したくなったエピソードを紹介します。この人、父親の自覚あるのかな…「幼稚園年長の双子の子供が夏休みに入りましたが、1日3食作るのは大変だし、子供たちと遊ぶのも大変で……。はじめは家で遊んでいましたが、子供たちは体力を持て余してしまい、『どっか外に遊びに行きたい〜』と毎日のように言われるように。仕方なく、公園やら水遊びできる場所に連れていくことになりま