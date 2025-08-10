[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]夏場に入って直近3試合2勝1分と浮上の兆しを掴んでいた横浜F・マリノスだったが、この日は東京ヴェルディに0-1で敗れ、降格圏脱出のチャンスを逃した。試合後、主将のMF喜田拓也は「悔しいし、勝つには足りなかったと思う」と敗戦を受け止めた。唯一の失点は、セットプレー対策という課題が露呈した。後半17分、自陣右サイドで与えたFKを短いパスで再開され、攻撃の起点を作られると、