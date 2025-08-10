[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]J1デビューのチャンスは早速訪れた。今月1日に水戸ホーリーホックから東京ヴェルディに加入したばかりのFW寺沼星文は初のベンチ入りとなった横浜FM戦で後半36分から途中出場。屈強なフィジカルを活かしたボールキープと豪快なプレッシングで相手に圧力をかけ、1-0での白星に貢献した。出番が訪れたのは1点リードの前半36分、やるべきことは明確だった。「守備を全力でやって、そこから