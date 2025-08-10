¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï68Ëü6000¿Í¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢1899Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ70Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡ËÀ¯ÉÜ¤Ï¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÊä´°¤Î¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£³Æ¼ï¥Ó¥¶¤ä±Ê½»»ñ³Ê¤ÎÍ×·ï´ËÏÂ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÂç¤­¤¯Ìç¸Í¤ò³«¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯Ãæ